Ünal Karaman: Trabzon'la şampiyonluk yaşamak istiyorum

Ünal Karaman, Trabzonspor dergisinin bu ayki sayısındaki röportajında, antrenörlük hayatına başlamasında teknik direktör Şenol Güneş'in payının çok büyük olduğunu anlattı.

Kendini işini seven, işine tutkuyla bağlı ve o ruhu, heyecanı doğrusuyla yanlışıyla hissetmiş, samimi bir teknik adam olarak gördüğünü aktaran Karaman, "Trabzonspor'daki hedefim de şampiyonluk. Allah nasip ederse şampiyon olmadan ben bu takımı bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

Karaman, bunu yüzeysel söylemediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Geçmiş dönemde de forma giydiğim zamanda da insanlar benim karakterimi bilirler. Evet, sakinim, dinginim, hayata olgun bakıp olayları daha sakin karşılarım ama bendeki fırtınayı yakın çevrem çok iyi bilir. İçimde kopan fırtınayı, bilenler iyi bilir. Şunu net bir şekilde söyleyelim, eğer birisi yapacaksa o isim benim. Ben olmak isterim."

"BEN DE ONLARDAN BİRİYİM"

Medical Park Stadı'nda Trabzonspor'un başında ilk kez sahaya çıkacak olmasına ilişkin de Karaman, şunları kaydetti: "Tabii ki heyecan verici, çok güzel. Ben Trabzonspor taraftarı gibi düşünebilecek, yorumlayabilecek bir insanım. İyi bir teknik adama sahipler. Bir kere bunun rahatlıkla söyleyeyim. Kendini beğenmişlik asla değil çünkü ben onların içinden bir parçayım. Onların belki şu an en önemli parçasıyım. Onları seven, onlar gibi düşünebilen, onların acısına ortak olabilen, onların sevincini veya kederini ne yaşayacaksak onu paylaşan bir teknik adama sahipler. Empati yaparak olaylara bakarlarsa yakın bir gelecekte Trabzonspor'un şampiyonluk kupasını Allah bize nasip eder ve o statta kaldırırız. Ben bunu çok inanarak ve güvenerek söylüyorum. Ben bu şehrin acısında da sevincinde de varım. Yeri geldi gözyaşı döktük, yeri geldi düğününde horon teptik. Onlardan biriyim. Bu kimlikle karşılarına çıktım. Kimsenin gözü arkada kalmasın, takımlarına sahip çıkabilecek donanımlı bir dosta sahipler. İnşallah bu bütünlük içerisinde bundan sonra daha çok sevinç yaşatırız."