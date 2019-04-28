Ünal Karaman: Yanımda kimse rakibe saygısızlık yapamaz

Basın toplantısında konuşan Karaman, avantaj yakaladıkları bir maçı galip tamamlayamadıklarını ifade ederek, "Son saniyede yenilen golle kaybedilen puanlar bizi üzdü. Bunu kendi içimizde konuşacağız. Şartlar ne olursa olsun buraya getirdiğimiz maçı böyle bitirmemeliydik. Üzgünüm, keşke kazanabilseydik" ifadelerini kullandı.

"ANLAMSIZ PANİK OLDUK"

Tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Zor dönemden geçtik. O dönemlerde de hiçbir zaman içimizdeki ateşi, içimizdeki volkanı kimseyle paylaşmamaya gayret gösterdik. Oyuncularımızın duruşu vardı. Kontenjan oyuncusuyla, yerlisiyle, yerlisinin yerlisiyle harika bir duruş sergilediler. Bu onların eseri. Eksiklerimizi yok sayamayız. 11'e 11 olduğumuz dönemde gayet iyi giden maçta, bir kişi fazla olduğumuzda daha rahat pas yapmalıydık. Rakibin ve taraftarların coşkusuyla gelen topları karşılamakta zorlandık, anlamsız panik olduk. 'Sahada uzun oyuncularla kalalım' dediğimiz dönemde, orta yapılacak pozisyonda hava toplarında iyi iki oyuncumuzun barajda kalması bizim için handikaptı. Hatalarımızdan ders alarak önümüze bakmaya devam edeceğiz."





"KULÜBEMDE KİMSE RAKİBE SAYGISIZLIK YAPAMAZ"

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'in Trabzonspor'un tercümanına yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine de Ünal Karaman, "Volkan'ın hangi konuda kiminle tartıştığını bilmiyorum. Volkan kime sataştı, kime laf söyledi açıkçası ilgi alanım dışında. Kulübemde hiç kimse rakibe saygısızlık yapmaz, kültürümüze uymaz. Konuyu magazin boyutuna taşımak istemiyorum. Aslanlar gibi mücadelemizi verdik. Onun dışındakiler bizim dışımızda. Ben 'uzatma dakikalarında faul oldu, taç çizgisinden geldi' söylüyor muyum? Volkan'ın 'tercüman' dediği dünya iyisi biri" diye konuştu.

Bu arada Karaman, sözleşme yenilememesiyle ilgili soruya da, "Hala süregelen bir sözleşmem var. Bitiş tarihine kadar bu tarz şeyler konuşulabilir" yanıtını verdi.