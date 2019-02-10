Ünal Karaman: Yenilgiye rağmen oyuncularımı kutluyorum

Galatasaray deplasmanında 3-1 mağlup olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Karaman kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, “Maç başlangıcı bize yakışmadı. Penaltıdan pozisyonunun ardından golü bulduk ama ısrarla anlatmaya çalıştığımız bir pozisyonda ikinci golü yedik. Yenilen gollerden dolayı oyuncularımın tavrını normal karşılıyorum. Ufak tefek hataları maruz görebiliyoruz. 3. golden sonra bulduğumuz pozisyonlar vardı. Bu dönemde hepimizin baktığı ama bazılarımızın gördüğü bir pozisyon yaşadık. Hakem penaltı verecek diye emin olduğumuz pozisyonda 3-2’yi yakalasaydık durum farklı olabilirdi ama vermedi. Bazen mağlup olursunuz, yenilerek farklı bir noktaya gelirsiniz. Bugün öyle bir maç yaşadık. Sakatlarımızın olduğu bir dönemdeyiz. Mücadele eden, samimi bir duruş gösteren oyuncularım var. Mağlubiyete rağmen onları tebrik ediyorum. Tabii ki hatalarımızla ilgili değerlendirme yapacağız” diye konuştu.

"HAKEM HAKKINDA ŞU AN SUSMAYI UYGUN GÖRÜYORUM"

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından hakem Ümit Öztürk ile ne konuştuğunu açıklayan Karaman, “Maçtan sonra hakemi sadece tebrik ettim. Bazen sadece bunu yaparak da gerekeni verebilirsiniz. Ortaokulda ‘Bakmak ve görmek’ diye bir kitap vardı. İnsan bazen bakar ama görmez. Oyuncularımıza hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Saha içindeki ekrandan gördüm pozisyonu ve çok rahat döndüm arkama, çünkü çok barizdi. Bazen biz görüyoruz ama görünmüyor. Demek ki bizim bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Başkanım kendi fikirlerini açıklamıştır. Mutlaka kendince makul ve anlaşılır bir açıklama yapmıştır. Şu an susmayı çok uygun görüyorum” dedi.

"TOURE'Yİ YÜKSEK TOPLARA KARŞI KULLANDIM"

Orta sahada Toure tercihi hakkında konuşan Karaman, “Galatasaray’ın yüksek oyuncuları vardı ve kalede de genç bir kardeşimiz vardı. Gelebilecek yüksek topları bertaraf etmek için kafa topu vuracak bir oyuncu tercih etmemiz gerekirdi. Bu nedenle Zargo Toure’yi tercih ettik burada” açıklamasını yaptı.

"OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM"

Son haftalarda Abdülkadir’in form düşüklüğünün altında bir sakatlığın yattığını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Abdülkadir Ömür’ün alt adalesinde sorunu var. Ayrıca ayak topuğunda yarası var. Özel bir koruyucuyla oynamaya çalışıyor ve ister istemez performansı olumsuz etkilenebiliyor. Ama bugün ikinci yarıdaki hareketliliğini takdir ettim. Herkes özverinin, gayretin, çabanın peşinde. Bu takım onların takımı. Ben gerçekten kimseye kızamıyorum. 21-22 günde bu çocuklar 6 maç yaptı. Bugün de aynı oyuncuları kullanmak zorundayım. Sosa döndü, 3-2’ye getirebilmiş olsaydık oyuna girecekti. Ancak riske etmek istemedik. Oyuncularımdan, gösterdikleri çabadan memnunum. Sonuçta onlar da insan, yorgunlukları olabiliyor. Ufak tefek dalgalanmaları makul karşılıyorum” dedi.

"BU ÇOCUKLAR PİŞECEK VE İYİ YERLERE GELECEK"

Genç oyuncuların Türk sporunu geleceğe taşıyacağını belirten Karaman, “Trabzonspor yıllardır Türkiye’de bir rol modeldir. Bu dönemde, geçmiş 2-3 dönemde marka olan ve yüksek maliyetli oyuncular vardı. Elbette kulüp başarısı için ter döktüler. Ama sadece bizim değil, ülke futbolunun da kurtulması için artık kara göründü. Kulüpler artık bu ağır bütçeleri kaldıramıyor. Ben spor adamı olarak bu yorumu yapıyorum. Genç oyunculara forma verdim ve başarılı oluyorlar. Rengi, milliyeti, dini ne olursa olsun, bize emanet edilen her oyuncuya evladımız olarak bakarız. Ben onları asla yabancı statüsünde olarak değerlendirmem. Bu çocuklar pişecek ve iyi yerlere gelecek. Altyapıdan gelip bir anda oynasın demekle olmuyor. Ciddi bir emek gerekiyor. Üst tarafa yapılacak bir transferle, altyapıyı çok daha iyi dizayn edebilirsin. Ama diğer tarafta, sana ait olmayan bir parayı hoyratça kullanabiliyorsun ve milyonlarca insan seni alkışlıyor. Buradaki gençlerin hepsi bize emanet. Belki hepsi üst seviyede profesyonel olmayacak ama, tribünde taraftar oldukları zaman da, gelen takımları ağıza alınmayacak küfürlerle karşılamayacak kişiler olacaklar. Kaliteli oyuncuların tamamen her şeyi terse çevireceğini düşünüyorum. Bunun da Türk sporunu ileriye taşıyacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

MAÇIN HAKEMİ

Ünal Karaman, maçın hakemi Ümit Öztürk hakkında da şunları söyledi:

“Kişi kendi vicdanına yenik düşüyorsa, bir yerde hata var. İnsan yüreği yer yüzü gibidir, bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık. Ne olursa olsun, evimize götürdüğümüz ekmeğin helal olmasını isteriz. Saha içinde insanlar alın teri döküyorlar. Ben içeride oyuncularıma, yenile yenile büyüyeceğiz dedim. Biraz daha gayret gösterip istediğimiz sonuçları alırız. Umut ediyorum ki Ümit hoca da bu bilinçle hareket etmiştir. Arda’ya görev verdik. Güzel de bir duruş sergiledi, panik de yapmadı. Bu şekilde büyüyecekler. Tebrik ediyorum kendisini.”