Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan ve şampiyonluğun önemli adaylarından biri olan Trabzonspor'da, beklenmedik bir kriz yaşanıyor.

Cumartesi günü Kayserispor'u 6-2 yenen bordo-mavili ekipte, dün Ünal Karaman'la yolların ayrıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Yaşanan sürecin sebebi olarak Ünal Karaman'la Ahmet Ağaoğlu arasında karşılıklı söylemlerin olduğu ifade ediliyor.

BAŞKAN ELEŞTİRDİ, KARAMAN CEVAP VERDİ

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendi.

Ancak oyundan memnun olmayan Ahmet Ağaoğlu, mücadele sonrasında, "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor'un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kayserispor galibiyeti sonrası basın toplantısında Ağaoğlu'nun bu sözleri, Ünal Karaman'a soruldu.

Ünal Karaman'ın Ahmet Ağaoğlu'na cevabı - İZLE

Başkan'a sert bir dille cevap veren Karaman, "Bu söylenenleri üzerime alıyorum elbette. Sinecek değilim. Kişilerin kimlikleri, oturdukları koltuklar hiçbir zaman taraftar kimliklerinin önüne geçemiyor. Başkan bunları bir taraftar olarak söylediyse her taraftarın sözüne cevap verecek pozisyonda değilim. Başkan olarak bana bu eleştirileri yaparsa, benim de söyleyeceğim şeyler olur kapalı kapılar ardında." şeklinde konuştu.

Kendisini ezmeye çalışanlar olduğunun altını çizen deneyimli hoca, şöyle konuştu: "Ben buraya gelirken hiçbir yönetici bana şampiyon, 'mutlaka şampiyon olmalıyız' diye bir şey söylemedi. Herkese sorabilirsiniz. Hatta bana gel elini değil gövdeni, kafanı taşın altına koy dediler. Ben burada bir başarı yakalamışsam, bu başarının altında beni ezmeye çalışan olursa da boğazlarına takılırım."