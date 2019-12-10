Ünal Karaman'ın başarılı grafiği

Ünal Karaman ile ligde ikinci sezonunu geçiren Trabzonspor, geçen sezonu 63 puanla 4. sırada tamamlayarak 3 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmişti.

GÜNEŞ'İN ARDINDAN EN İYİSİ KARAMAN

Bu sezon geride kalan 14 hafta sonunda 26 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Ligde Trabzonspor'un başında çıktığı 48 maçta 25 galibiyet, 14 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşayarak 1,85 puan ortalaması elde eden Ünal Karaman, bordo-mavili ekipte Şenol Güneş'in ardından görev yapan 9 teknik adam içerisinde en iyi ortalamayı yakalayan isim oldu.

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş'in bordo-mavili ekipteki 4. döneminde 2009-2010 sezonunun 20. haftasından 2012-2013'ün 19. haftasına kadar olan süreçte oynadığı 107 lig maçında 56 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 mağlubiyetle yine 1,85'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Karadeniz ekibi; Tolunay Kafkas yönetiminde 1,46, Mustafa Akçay idaresinde 1,45, Vahid Halilhodzic döneminde 1,12, Şota Arveladze ile 1,27, Sadi Tekelioğlu ile 1,42, Hami Mandıralı ile 2 ayrı dönemde 1,38, Ersun Yanal'ın iki döneminde 1,56, Rıza Çalımbay ile 1,77 puan ortalaması elde etmişti.

3 BÜYÜKLERE KARŞI BAŞARILI

Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde İstanbul'un "üç büyükler"ine karşı iyi sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, Karaman idaresinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, geride kalan sezon Karaman yönetiminde 2010-2011'deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yenme başarısı da gösterdi.

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde geçen sezon 14 haftalık periyotta sergilediği performansı da geride bıraktı. Geçen sezon Ünal Karaman yönetiminde 14 haftada 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayan ve 7. sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon ise aynı hafta sonunda 7 galibiyet ve 5 beraberlikle 26 puan elde etti. Ligde 3. durumda bulunan Karadeniz ekibi, lider Sivasspor'un 4 puan gerisinde yer alarak zirve yarışını sürdürdü.

Trabzonspor, bu sezon Başakşehir ile dış sahada en fazla puan toplayan (12) iki takımdan biri oldu. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanıp 3'ünde berabere kalırken, sadece bir yenilgi yaşadı.