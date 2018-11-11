Ünal Karaman ile yollar ayrılıyor

Üst üste 3 beraberlik sonrası eleştirilmeye başlanan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman için farklı Malatya mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu.

Bordo-Mavililer’de milli arada, Fenerbahçe maçı öncesi kan değişikliğinin yaşanması konuşulmaya başlandı. Farklı mağlubiyetin ardından taraftarın da hedefinde olan Ünal Karaman ile yolların ayrılabileceği öğrenildi.

LİSTEDE 3 İSİM VAR

Akşam'ın haberine göre; Karaman'ın yerine geçen isimler arasında ilk sırada son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş'in yer aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Sivasspor ile yollarını ayıran Tamer Tuna da adaylar arasında.

Spor Toto 1. Lig ekibi Osmanlıspor’dan bir hafta önce gönderilen Trabzon’un eski hocalarından Mustafa Reşit Akçay'ın da ismi ön plana çıkan teknik direktörler içinde bulunuyor. Milli ara nedeniyle lige verilecek arada bu operasyonun gerçekleşme ihtamalinin yüksek olduğu kaydediliyor.

İSTERSENİZ GÖREVİ BIRAKIRIM DEDİ

Bu arada Ünal Karaman, dün Başkan Ahmet Ağaoğlu ile küçük bir zirve yaptı. Başarısız sonuçların sorumluluğunu üstüne alan Ünal Karaman'ın, "Trabzonspor'a yakışmayacak çok ağır bir sonuç aldık. İsterseniz görevi bırakmaya hazırım" dediği öğrenildi.

HEM MALATYA'NIN HEM TRABZON'UN EFSANESİ

1987'den 1990'a kadar Malatyaspor'da top koşturan Ünal Karaman, ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'a transfer olmuştu. İyi futbolunu burada da sürdüren Karaman, her iki kulüpte de efsane olarak anılıyor.