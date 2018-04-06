Unzue: Emre Mor normal davranmıyor

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'nun milli futbolcusu Emre Mor, takımının oynadığı son 3 maçın kadrosuna alınmadı. Celta teknik direktörü Juan Carlos Unzue, İspanyol basınına yaptığı açıklamada Emre Mor'u neden takımdan kestiğini açıkladı.

''DAVRANIŞLARI, DİĞERLERİYLE AYNI DEĞİL''

Son olarak Emre Mor'u Sevilla maçının kadrosuna da almayan Unzue, ''Emre'yi kadroya almadım çünkü geçen hafta ona da söylediğim gibi davranışları, takım arkadaşları ile aynı değil. Diğerlerinden farklı, normal davranmıyor. Kadroda yer alan çoğu oyuncudan mutluyum. Sezon bittiğinde bazı şeylere karar vereceğiz'' şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta İspanyol basınında çıkan haberlerde Emre Mor'un psikolojil olarak zor günler yaşadığı ve takımın psikoloğunun Emre'yle özel olarak ilgilenmeye başladığı yazılmıştı.

3 MAÇTIR KADROYA GİREMİYOR

Son üç maçtır takımının maç kadrosuna giremeyen Emre Mor'un disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kaldığı belirtilirken 20 yaşındaki futbolcu, Şubat ayında Celta'nın en iyi oyuncusu seçilmişti. Sezon başında 13 milyon euroya Celta Vigo'ya transfer olan ve kulüp tarihinin en pahalı 2. transferi olan Milli futbolcu, bu sezon La Liga'da 19 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist üretti.

Emre Mor, Celta Vigo'da gözden düştü