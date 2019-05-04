Bolivya Ligi'nde Blooming, Royal Pari'yi konuk etti. Mücadelede korkunç bir sakatlık yaşandı.
ZOCH'UN AYAĞI KIRILDI
Royal Pari'nin rakibi Blooming'i 3-2 yendiği karşılaşmada Blooming forması giyen Leonardo Urapuca rakibi Mateo Zoch'a insanlık dışı faul yaptı.
Urapuca'nın rakibine yaptığı acımasız faul - İZLE
Maçın 78. dakikasında Urapuca orta sahada topa müdahale eden Mateo Zoch'un ayağına direkt tekme attı.
Pozisyonda yerde kalan Zoch'un ayağı kırılırken, tekmeyi atan Urapuca'nın dönüp rakibine bile bakmadan uzaklaşması büyük tepki. Takım arkadaşlarına yapılan hareket sonrası sinirlenen Royal Parili futbolcular Urapuca'nın üzerine yürüyünce saha karıştı.