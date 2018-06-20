Uruguay ikinci maçını da kazandı

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda A Grubu'nun 2. maçları Uruguay-Suudi Arabistan mücadelesi ile tamamlandı.

URUGUAY VE RUSYA GRUBU ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

İlk maçını kazanan Uruguay, ikinci maçında da Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup etti. Güney Amerika ülkesi A Grubu'nda puanını 6'ya çıkardı ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Bu sonuç turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya'ya da yaradı. İlk maçında Suudi Arabistan'ı 5-0 ve ikinci maçında Mısır'ı 3-1 mağlup eden Rusya puanını 6'ya yükseltmişti. Uruguay'ın puan almasının ardından Rusya da son 16 turuna kalmayı garantiledi.

VEDA EDENLER DE BELLİ

İkinci maçların tamamlanmasıyla A Grubu'nda turnuvaya veda eden takımlar da kesinleşti.

Çıktığı maçlardan puan alamayan Mohamed Salah'lı Mısır ve Suudi Arabistan turnuvaya veda etti.