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Uruguay ikinci maçını da kazandı

Uruguay, Dünya Kupası A Grubu 2. maçında Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup etti ve bir üst adını yazdırdı. Bu sonucun ardından 6 puanı bulunan Rusya da gruptan çıkmayı garantiledi.

Uruguay ikinci maçını da kazandı
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Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda A Grubu'nun 2. maçları Uruguay-Suudi Arabistan mücadelesi ile tamamlandı.

URUGUAY VE RUSYA GRUBU ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

İlk maçını kazanan Uruguay, ikinci maçında da Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup etti. Güney Amerika ülkesi A Grubu'nda puanını 6'ya çıkardı ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Bu sonuç turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya'ya da yaradı. İlk maçında Suudi Arabistan'ı 5-0 ve ikinci maçında Mısır'ı 3-1 mağlup eden Rusya puanını 6'ya yükseltmişti. Uruguay'ın puan almasının ardından Rusya da son 16 turuna kalmayı garantiledi.

VEDA EDENLER DE BELLİ

İkinci maçların tamamlanmasıyla A Grubu'nda turnuvaya veda eden takımlar da kesinleşti.

Çıktığı maçlardan puan alamayan Mohamed Salah'lı Mısır ve Suudi Arabistan turnuvaya veda etti.

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