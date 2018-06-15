Uruguay Mısır'ı son dakika golüyle yıktı

2018 Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci maçında Uruguay ile Mısır karşı karşıya geldi. Uruguay, Salah'ın oynamadığı maçta çok zorlanmasına rağmen galibiyet golüne 90. dakikada ulaştı ve Mısır'ı 1-0 mağlup etti.



Uruguay'a galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 90. dakikasınad Jose Gimenez'den geldi. Serbest vuruşta gelen ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Gimenez, takımını galibiyete taşıdı.





SALAH, DÜNYA KUPASI'NIN İLK MAÇINI KAÇIRDI

Mısır teknik direktörü Hector Cuper'in 'Salah, Uruguay karşısında %100 oynayacak' demesine rağmen yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nın ilk maçını kaçırdı.



Uruguay'da ise Barcelona forması giyen Luis Suarez'in girdiği net pozisyonları cömertçe harcaması dikkat çekti. 88. dakikada ise Cavani'nin kullandığı serbest vuruş direkten döndü.





MUSLERA RAHAT MAÇ ÇIKARTTI

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, 90 dakika boyunca Uruguay kalesini korurken kalesinde ciddi bir tehlike görmedi.



Uruguay, bu galibiyet ile birlikte grupta Rusya'nın arkasında avarajla 2. sırayı aldı. Uruguay, grupta bir sonraki maçında 19 Haziran'da Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Mısır ile Rusya'nın rakibi olacak.



