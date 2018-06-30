Uruguay son 16'da Portekiz'i eledi

Dünya Kupası son 16 turu maçında Uruguay ile Portekiz, Sochi'de karşı karşıya geldi.

Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçı Uruguay, 2-1 kazandı ve çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

URUGUAY DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Maça iki takım da beklenilenin aksine tempolu başlarken ilk golü bulan taraf Uruguay oldu. 7. dakikada Luis Suarez'in ortasına iyi yükselen Edinson Cavani, topu ağlarla buluşturdu ve Uruguay'ı 1-0 öne geçirdi.

CAVANİ TAKIMINI ÇEYREK FİNALE TAŞIDI

İkinci yarıda golü erken bulan takım ise Portekiz oldu. Beşiktaş forması giyen Pepe, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'yı korner pozisyonunda mağlup ederek skoru eşitleyen golü attı. Bu gol aynı zamanda Uruguay'ın 2018 Dünya Kupası'nda yediği ilk gol oldu. Uruguay, genel olarak ise en son golünü 2017'nin Kasım ayında yemişti.

Uruguay'ın eşitlik golüne cevabı ise fazla gecikmedi. Takımının ilk golünün sahibi Cavani, ceza sahası dışından plase bir vuruşla topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü atıp Uruguay'ı çeyrek finale taşıyan isim oldu.

Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Uruguay, 6 Temmuz Cuma günü Fransa ile kozlarını paylaşacak.