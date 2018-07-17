Usain Bolt, Avustralya'da futbol oynayacak

Erkekler 100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni ismi Usain Bolt, futbolculuk hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

Atletizm kariyerinin son dönemlerinde bu niyetini açıkça ortaya koyan Jamaikalı sprinterin, Avustralya Ligi ekiplerinden Central Coast Mariners ile sözleşme imzalama aşamasında olduğu öğrenildi.

"ANLAŞMA SAĞLANDI"

Avustralya'da bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Shaun Mielekamp, ilk aşamada Bolt'u altı haftalık bir deneme sürecine tabi tutacaklarını belirterek, "Belli şartlar üstünde anlaşma sağlandı ancak iki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor. Eğer her şey yolunda giderse Bolt önümüzdeki sezon Avustralya Ligi'nde forma giyebilir." ifadelerini kullandı.

Mielekamp, eski sprinterin çok iyi bir sol ayağa sahip olduğunu ve her antrenmanda kendisini daha da geliştirdiğini sözlerine ekledi. Bolt'un menajerlerinden Tony Rallis ise, 31 yaşındaki sporcunun profesyonel düzeyde futbol oynamak için çok hevesli olduğunu belirterek, "Avustralya Ligi'ne bir kahraman lazım ve bizim elimizde Süpermen var." diye konuştu.

2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından pistlere veda eden Usain Bolt, bu yıl içinde önce Alman kulübü Borussia Dortmund, ardından Norveç temsilcisi Stromsgodset'in antrenmanlarına katılmıştı.