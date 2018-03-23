Usain Bolt, B.Dortmund'la antrenmana çıktı

Bolt, antrenmanın ilgili odağı olup son derece neşeli görüntüler verirken medyaya yaptığı açıklamalarda da kendisini övmekten geri durmadı. Jamaikalı eski sprinter, kendisini Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile karşılaştırdı.

MESSİ GİBİ DOĞMUŞUM

Kendisini Barcelona'nın süperstarı Messi'ye benzeten Bolt, "Tıpkı onun gibi hız ve yetenekle doğmuşum." dedi. 2008, 2012 ve 2016 olimpiyatlarının altın madalyalı ismi, "Messi, çok yetenekli. Ronaldo ise şu anki yerine ulaşmak için çok çalıştı. Oysa ben Messi gibi doğuştan yetenekliyim." ifadelerini kullandı.

Bolt, Dortmund'da kendisini neyin beklediğini bilmediğini söylerken "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben çok azimli bir insanım." ifadelerini kullandı. Jamaikalı, Manchester United'da oynamayı çok istediğini bir kez daha yinelerken "Jose Mourinho'ya bunu yapabileceğimi göstereceğim." şeklinde konuştu.

Bolt, resmi Twitter hesabından, kendisinin Borussia Dortmund forması giydiği resmini ve altına "BVB cuma günü için hazır ol" mesajını paylaşmıştı.

Antrenmanda yer alan Nuri Şahin, 'Bu, kulüp için harika bir şey' dedi.