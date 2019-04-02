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Usain Bolt futbola geri döndü

Avustralya'nın Central Coastal Marines takımından ayrıldıktan sonra futbol hayatını noktaladığını açıklayan Usain Bolt, kararından vazgeçti. Bolt, yeni sezonda Fransa'da top koşturacak.

Usain Bolt futbola geri döndü
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Fransa 2. Lig'inde mücadele eden Paris FC, Usain Bolt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp, transferi resmi hesaplarından duyururken Bolt'un görüntülerine yer verildi.

Jamaikalı Bolt, farklı takımlarla görüşmeler yapmış anlaşma sağlanamamıştı.

BIRAKTIM DEMİŞTİ

İlk olarak Central Coastal Marines takımında forma giyen Bolt, Avustralya'dan ayrıldıktan sonra futbol kariyerini bitirdiğini açıklamıştı.

Tarihin en hızlı koşucusu olan Bolt, aynı zamanda 100 metre yarışlarında son üç dünya rekorunun sahibi.

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