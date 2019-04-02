1 Dünyanın en çok kazanan futbolcuları Aldıkları maaşlar, bonuslar ve sponsorluk gelirleri toplandığında dünya futbolunun en çok kazanan 20 oyuncusunu sizler için derledik.

2 Galatasaray-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında bugün Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

3 LeBron James 2019 FIBA Dünya Kupası'nda olmayacak Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, turnuvada Türkiye ile aynı grupta yer alacak ABD Milli Takımı'nın kadrosunda olmayacağını duyurdu.

4 Usain Bolt futbola geri döndü Avustralya'nın Central Coastal Marines takımından ayrıldıktan sonra futbol hayatını noktaladığını açıklayan Usain Bolt, kararından vazgeçti. Bolt, yeni sezonda Fransa'da top koşturacak.

5 Volkan Demirel emekli oluyor Fenerbahçe'de 17 yıllık Volkan Demirel dönemi sona eriyor. Deneyimli kaleci, gelecek sezondan itibaren antrenör olarak sarı-lacivertli ekibe hizmet etmeye başlayacak.

6 Takım tatilde, Ersun Yanal Samandıra'da Lige verilen arada oyuncularına izin veren Ersun Yanal tesislerde çalışmalarını sürdürdü. 8'de 8 yapma hedefine odaklanan Yanal, rakipleri analiz etti.

7 Alex'in Fenerbahçe'ye önerdiği futbolcular Fenerbahçe'nin efsane kaptan Alex de Souza, sarı-lacivertli ekip için Breazilya'da oyuncu izliyor. Alex'in Ersun Yanal'a 8 futbolcu için rapor verdiği ifade ediliyor.

8 Derbi öncesi sarı kart sınırında bulunan futbolcular Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesi toplamda 10 futbolcu sınırda bulunuyor. Bu isimler hafta sonu oynanacak maçlarda kart görürse derbide cezalı duruma düşecek.

9 Beşiktaş, milli stoperleri istiyor Beşiktaş, yaz transfer döneminde milli stoperler Ömer Toprak ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.