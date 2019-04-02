Usain Bolt futbola geri döndü

Fransa 2. Lig'inde mücadele eden Paris FC, Usain Bolt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp, transferi resmi hesaplarından duyururken Bolt'un görüntülerine yer verildi.
Jamaikalı Bolt, farklı takımlarla görüşmeler yapmış anlaşma sağlanamamıştı.
BIRAKTIM DEMİŞTİ
İlk olarak Central Coastal Marines takımında forma giyen Bolt, Avustralya'dan ayrıldıktan sonra futbol kariyerini bitirdiğini açıklamıştı.
Tarihin en hızlı koşucusu olan Bolt, aynı zamanda 100 metre yarışlarında son üç dünya rekorunun sahibi.