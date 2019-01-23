Usain Bolt futbolu bıraktı

Jamaikalı efsanevi atlet Usain Bolt'un futbolculuk kariyeri kısa sürdü.

Jamaikalı efsanevi atlet Usain Bolt, atletizm kariyerini 2017 yılında sonlandırdıktan sonra profesyonel futbolcu olmak için çalışmalara başlamıştı.

100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni olan Bolt, Avustralya kulübü Central Coast Mariners tarafından denenmiş ancak hazırlık maçlarında attığı gollere rağmen profesyonel sözleşme imzalayamamıştı.

FUTBOLU BIRAKTIĞINI DUYURDU

Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC'ye konuşan 32 yaşındaki efsanevi isim, "Futbolculuk yaşantım, bitene kadar eğlenceliydi." diyerek aktif sporculuk yaşantısını sonlandırdığını duyurdu.

ARTIK BAŞKA ALANLARA YÖNELECEĞİM

Bolt, "Hayatta yaşıyor ve öğreniyorsunuz. Bir takımda futbol oynamaktan büyük keyif aldım ve bu, benim için güzel bir tecrübe oldu. Artık başka alanlara yöneleceğim. Önümde yapabileceğim çok şey var." şeklinde konuştu.