Usain Bolt'un futbol aşkı bitmiyor

Kırılması zor rekorlara imza atarak adını atletizm dünyasına altın harflerle kazıyan Usain Bolt'un futbolculuk aşkı bitmiyor.

HERKES ŞAKA YAPTIĞIMI SANIYOR

Jamaikalı eski atlet, yaptığı açıklama ile bir kez daha Borussia Dortmund antrenmanlarına katılacağını söyledi. Bolt, futbolculuk kariyeri hakkında ''Bu önemli bir şey. Herkes şaka yaptığımı, eğlendiğimi düşünüyor ama ben ciddiyim!'' şeklinde konuştu.

YENİ BİR REKABET GEREKİYOR

İkinci kez Dortmund ile antrenmanlara çıkacağını belirten Bolt, ''Birkaç hafta içinde Dortmund'a gideceğim. 3 hafta boyunca takım ile birlikte çalışacağım. Daha iyi olmam, kendimi geliştirmem gerekiyor. Hayatımda yeni bir rekabet gerekiyor. Çok sıkı çalışıp kendimi adadım. Gerçekten futbol oynamaya çalışacağım. Farklı bir şey deniyorum.'' sözlerini kullandı.