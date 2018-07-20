Usain Bolt'un taliplisi çok

Profesyonel futbol kariyerine başlamak isteyen ve bu amaçla Avustralya Ligi ekiplerinden Central Coast Mariners ile 6 haftalık deneme sözleşmesi imzalayan Usain Bolt'a Türkiye'den teklif yapıldı.

TÜRKİYE'DE FUTBOL OYNAYABİLİR

ESPN'in haberine göre Jamaikalı rekortmen eski atlet için Avustralya'nın yanı sıra Türkiye, Macaristan ve ABD 2. Ligi'nden transfer teklifleri var.

Bu tekliflerden bazıları Avustralya ekibi Central Coast'un yaptığı gibi deneme süreli teklifler olsa da bazı tekliflerin profesyonel sözleşme şeklinde olduğu iddia ediliyor.

Usain Bolt daha önce Borussia Dortmund ve Norveç ekibi Stromsgodset ile antrenmanlara çıkmıştı. Atletizm kariyerine nokta koyan Bolt, en büyük hayali olan profesyonel futbolcu olmaya oldukça yakın.