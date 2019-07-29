Hakemler yeni sezona hazırlanıyor

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 23 Temmuz'da başlayan ve 9 gün sürecek kampta hakemler, sezona fiziksel olarak hazırlanırken, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması konusunda da eğitim alıyor.

HAKEMLERE VAR EĞİTİMİ VERİLDİ

Hakemlere uygulanan VAR Eğitim Programı, teorik uygulamaların yanı sıra video testler, simülatör çalışmaları ve saha uygulamalarından oluşuyor.

Kampın ilk gününde MHK Başkanı Zekeriya Alp ve tüm kurul üyeleri hakemlerle birlikte çalışmalara katılırken, daha sonraki günlerde de MHK üyeleri kampa katılarak hakemlere eşlik etti.

ÜKH Sezon hazırlık kampı, 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü hakemlere uygulanacak FIFA Fiziksel Yeterlilik Testi ile sona erecek.