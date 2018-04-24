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Utah Jazz'dan evinde yine geçit yok

Oklahoma City Thunder karşısında seriyi 3-1'e getiren Utah Jazz konferans yarı finaline yükselmek adına önemli avantaj yakaladı.

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Utah Jazz'dan evinde yine geçit yok

NBA'de Batı Konferanı playoff ilk tur mücadelesinde Utah Jazz, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 113-96'lık skorla geçerek tur için avantaj yakaladı.

DONOVAN 33 SAYIYLA OYNADI

Seride 3-1 öne geçen Jazz'da Donovan Mitchell 33 sayı 7 ribaunt ve 4 asistle galibiyette başrolü oynadı. Joe Ingles 20 sayı, Rudy Gobert ise 16 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Üst tura çıkma şansını zora sokan Thunder'da Russell Westbrook 23 sayı ve 14 ribaunt, Paul George ise 32 sayıyla takımının en skor oyuncuları oldu.

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