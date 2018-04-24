Utah Jazz'dan evinde yine geçit yok

NBA'de Batı Konferanı playoff ilk tur mücadelesinde Utah Jazz, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 113-96'lık skorla geçerek tur için avantaj yakaladı.
DONOVAN 33 SAYIYLA OYNADI
Seride 3-1 öne geçen Jazz'da Donovan Mitchell 33 sayı 7 ribaunt ve 4 asistle galibiyette başrolü oynadı. Joe Ingles 20 sayı, Rudy Gobert ise 16 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
Üst tura çıkma şansını zora sokan Thunder'da Russell Westbrook 23 sayı ve 14 ribaunt, Paul George ise 32 sayıyla takımının en skor oyuncuları oldu.