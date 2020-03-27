Utah Jazz'dan müjde: Testler negatif çıktı

Fatih Terim: Bizim canımız yok mu?

1 Burak Yılmaz: Biri maske takın diyor, biri takmayın Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yorumda bulunan Beşiktaşlı oyuncu Burak Yılmaz, ''Serzeniş değil bu ama doktorları dinliyoruz, herkes farklı bir şey söylüyor'' dedi.

2 İlkay Gündoğan, korona hastası Almanlara yardım etti Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, koronavirüs nedeniyle bağış yaptı. Ancak Gündoğan yardımını Türk vatandaşlarına değil, Almanlara yapmayı tercih etti.

3 Hamza Hamzaoğlu: Test yaptırmayı uygun bulmuyoruz Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, gereksiz yere testleri kullanmak istemediklerini söyledi. Hamzaoğlu, "İhtiyacı olanlar kullansın" dedi.

4 Dinamo Zagreb, indirim talebini reddeden antrenörleri kovdu Dinamo Zagreb'de yönetim, maaşlarda indirime gitme teklifini kabul etmeyen teknik direktör Nenad Bjelica ve 6 antrenörün görevine son verdi.

5 Luiz Adriano ile eşinin eğlenceli dansları Koronovirüs nedeniyle kendisini evde karantinaya alan Palmeiras'ın golcüsü Luiz Adriano, eşi Ekaterina ile dans ettiği eğlenceli anları paylaştı.

6 Fenerbahçe'de 4 kişinin testi pozitif çıktı Fenerbahçe Basketbol Takımı'na yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte 1'i sporcu olmak üzere 4 kişinin testi pozitif çıktı.

7 Fenerbahçe'den Kuyt'a antrenörlük teklifi Gelecek sezon takımın başına Erol Bulut'u getirmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetimin, Dirk Kuyt'a ise yardımcı antrenörlük teklifinde bulunduğu öğrenildi.

8 Napoli, Sörloth'un peşinde Koronavirüsün en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da transfer çalışmalarına devam eden Napoli'nin, Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

9 Max Kruse'nin sakatlığı salgını önledi Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan Max Kruse'nin, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışması, virüsün diğer oyunculara ve teknik ekibe yayılmasını önledi.