Utah Jazz'dan müjde: Testler negatif çıktı

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını NBA'de ilk olarak Utah Jazz ekibinde oynayan Rudy Gobert'de görülmüştü.
Ardından takıma yapılan testler sonucunda aynı formayı taşıyan arkadaşı Donovan Mitchell'in de salgına yakalandığı duyurulmuştu.
TÜM TAKIM NEGATİF
Yaşanan gelişmelerin ardından kendilerini karantina altına alan oyuncular tedavilerini de sürdürüyorlardı.
Utah Jazz, son yapılan testlerin sonucunu da aldı.
NBA ekibi, Rudy Gobert ve Donovan Mitchell ile birlikte tüm oyuncular ve teknik ekibin gün içerisinde yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.