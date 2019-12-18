Uygur Türkleri konusunda ABD'den Mesut Özil'e destek

Mesut Özil’in sosyal medyada Uygur Türklerine destek vermesine tepki gösteren Çin, Arsenal'ın Manchester City ile oynadığı maçı yayınlatmamıştı.

Ayrıca Çin hükümeti, ülkede hizmet veren arama motorlarına da, Mesut Özil'i bloke etme talimatı vermişti.

"HAKİKAT ÜSTÜN GELİR"

ABD'den Mesut Özil'e destek geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Arsenal'de oynayan futbolcu Özil'in, Çin'e yönelik tepkisini paylaştığını belirtti.

Pompeo, Özil ve Arsenal'in Twitter hesaplarını alıntıladığı paylaşımında, "Çin Komünist Partisi'nin propaganda kuruluşları Mesut Özil'i ve Arsenal'i tüm sezon boyunca sansürleyebilir fakat hakikat üstün gelir. Çin Komünist Partisi Uygurlara ve diğer dini azınlıklara yönelik ağır insan hakları ihlallerini saklayamaz" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'den Doğu Türkistan mesajı



