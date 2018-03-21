Valbuena'dan Kocaman'a: Benim bir oyun tarzım var

Fenerbahçe taraftarının futbolundan memnun olduğu ancak Aykut Kocaman tarafından yedek kulübesinde bekletilen Valbuena, deneyimli teknik adama oyun tarzıyla ilgili açıklama yaptı.

"TOPU ÇOK OYALAMA"

Oyuncunun bu davranışları teknik heyeti etkilese de Fransız yıldız saha içi performansıyla ise Aykut Hoca ile fikir ayrılığında. Yedek bıraktığı oyuncusuyla neredeyse her hafta konuşan Aykut Kocaman, "Kademeye daha çok girmelisin. Maç içinde yerini çok kaybediyorsun. Bu da bize pozisyon olarak geri dönüyor. Topla da daha ekonomik oynamalısın. Ayağında topu çok oyalama. Boştaki arkadaşına bir an önce servis yap" şeklinde uyarılarda bulundu.

"VALBUENA OLDUYSAM BÖYLE OLDUM"

Kocaman, konuşmalara rağmen hala alışkanlıklarından vazgeçmeyen Valbuena'yı joker gibi tutarak ikinci yarılarda maçı çevirmesi için oyuna dahil etme kararı alırken, genelde iç saha mücadelelerinde daha çok şans bulan oyuncu bu durumla ilgili olarak hocasına "Yıllardır oynadığım bir futbol tarzı var. Valbuena olduysam böyle oldum. İnsan alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemiyor Ama düzelmek için elimden geleni yapacağım" itirafında bulundu.