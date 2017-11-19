Vagner Love attı Alanyaspor kazandı

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
TEK GOL LOVE'DAN GELDİ
Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada Vagner Love kaydetti. Brezilyalı yıldız Vagner Love, Süper Lig'de bu sezon 12 haftada 9 gole ulaştı.
Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Vagner Love sakatlandığı için 62. dakikada oyundan çıktı ve yerini Chisamba Lungu'ya bıraktı. Maçı yedek kulübesinde heyecanla takip eden Vagner Love, kenardan sık sık takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu.
17 PUANA YÜKSELDİ
Bu galibiyetin ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 17'ye yükseltti. Evkur Yeni Malatyaspor 14 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'a konuk olacak. Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.