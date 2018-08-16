Vagner Love Beşiktaş'ı suçladı

Beşiktaş'ta beklenen performansı gösteremeyen ve Santos ile anlaşan ancak transferi gerçekleşmeyen Vagner Love, flaş açıklamalarda bulundu.

Vagner Love, Santos'a transferinin gerçekleşmemesi üzerine Beşiktaş yönetimini suçladı.

BEŞİKTAŞ'IN TAVRI YÜZÜNDEN GERÇEKLEŞMEDİ

Brezilya basınına konuşan 34 yaşındaki forvet, ''Santos Başkanı Jose Carlos Peres'e çabası için teşekkür ederim. Ama Beşiktaş'ın beklenmeyen davranışları yüzünden transfer gerçekleşmedi.'' dedi.

BAŞKAN KORKAKÇA DAVRANDI

Vagner Love'ın menajeri Eduardo Ferreira ise ''Beşiktaş Başkanı korkakça yaklaşımda bulundu. Transferde her şey tamamdı ancak bir anda ortadan kayboldu.'' diye konuştu.