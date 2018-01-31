Vagner Love: Beşiktaşlılar dua edin

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği tecrübeli golcü Vagner Love için bir imza töreni düzenlendi.

NE KADAR ÇOK DUA OLURSA O KADAR İYİ

Alanyaspor'da taraftarlarla birlikte gol duasına çıktığı hatırlatılan Vagner Love, "Ne kadar dua olursa o kadar iyi tabii ki. Ben de dua etmeye devam ediyorum. Beşiktaş taraftarı çok büyük onlarda dua etmeye devam etsinler" yanıtını verdi.

DUADAN SONRA GOL KRALI OLMUŞTU

Alanyaspor kariyerine kötü başlayan ve ilk 9 haftada gol atma başarısı gösteremeyen Vagner Love, taraftarların kendisi için dua etmesinin ardından müthiş bir çıkış yakalamış ve 23 golle gol kralı olmuştu.