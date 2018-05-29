Vagner Love: Beşiktaş'ta mutluyum

Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a gelen Vagner Love, takımdaki geleceği hakkında açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı takıma geldiği günden beri fazla forma şansı bulamayan Vagner Love, oynadığı mücadelelerde de taraftarın bekeldiği performansı sergileyemedi.

ÜLKESİNE DÖNECEĞİ KONUŞULUYORDU

Zaman zaman maçlarda yedek kaldığı için mutlu olmadığını dile getiren Brezilyalı futbolcu için ülkesi takımlarından Flamengo'ya gideceği yazılıyordu. Tecrübeli golcü bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve siyah-beyazlı takımla sözleşmesinin devam ettiğini vurguladı.

SPEKÜLASYON YAPIYORLAR BURADA MUTLUYUM

Beşiktaş ile 2 yıl daha kontratı olduğunu vurgulayan Love, "Şu anda hiçbir gelişme yok, sadece spekülasyon. Bunlar nereden çıkıyor, bilmiyorum. Beşiktaş'a 5 ay önce geldim ve 2 yıl da sözleşmem var. Burada mutluyum. Flamengo yönetiminden bir teklif gelmedi. Beşiktaş'tan da kimse bana böyle bir şey söylemedi. Anlamıyorum, bana gelen bir teklif yok" dedi.