Vagner Love: Bırakın Beşiktaş'a gideyim

Cenk Tosun'u Everton'a satan Beşiktaş, golcü arayışlarını sürdürürken, en ciddi isim Vagner Love. Alanyaspor'un golcüsü de Beşiktaş'a gitmek için kulübünden izin istedi.

"BIRAKIN BEŞİKTAŞ'A GİDEYİM"

Vagner Love'un yönetim ile yaptığı görüşmede, "İyi bir teklif aldım, 34 yaşındayım ve böyle bir şansı bir daha yakalayamam. Bırakın beni gideyim" ifadelerini kullandı.

Transferin detaylarını aktaran Şansal Büyüka ise Beşiktaş'ın Alanyaspor'a 2.5 milyon euro önerdiği, Alanyaspor'un ise 5 milyon euro istediğini ifade etti.

İki kulüp arasında pazarlıklar sürerken, siyah-beyazlılar; Aras Özbiliz, Veli Kavlak, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve yeni transfer Larin’i kapsayan farklı takas formülleriyle Hasan Çavuşoğlu'nu ikna etmeye çalışacak.

Türkiye'de son derece başarılı günler geçiren Love, geçtiğimiz yıl 21 golle Süper Lig'de gol kralı oldu.