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Vagner Love: Corinthians'a dönmek istiyorum

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Vagner Love, sezon sonunda eski takımı Corinthians'a dönmek istediğini söyledi.

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Vagner Love: Corinthians'a dönmek istiyorum

Cenk Tosun'un Everton'a transferi sonrası forvet hattına alternatif olarak Alanyaspor'dan transfer edilen Vagner Love, Beşiktaş ile yol ayrımına girdi.

Beklenenin çok uzağında bir performans sergileyen Brezilyalı yıldız son olarak ülkesine verdiği demeçle ayrılığın fitilini ateşlemiş oldu.

BENİM İÇİN HARİKA OLUR

Brezilya basınına konuşan Love, "Corinthians'a dönmek istiyorum. Bunu da hemen yapmak istiyorum. Orada çok güzel günlerim geçti. Dönebilirsem bu benim için harika olur" dedi. 

Love'ın sezon sonunda siyah-beyazlı takımla yollarını ayırması bekleniyor.

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