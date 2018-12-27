Vagner Love Corinthians'ta

Vagner Love'ın Beşiktaş macerası sona erdi...
Siyah-beyazlı yönetimin, tecrübeli golcünün transferi konusunda Brezilya ekibi Corinthians'la anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Haber1903'ün haberine göre; Siyah-beyazlı yönetimin bu transferden 500 ila 750 bin euro arasında bir bonservis bedeli kazanacağı öğrenildi.
Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavulması bekleniyor.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Alanyaspor'da gol kralı olan golcü futbolcu, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamadı.
Siyah-beyazlı takımda ligde 14 maçta forma giyen Love, sadece 3 kez rakip fileleri havalandırdı.