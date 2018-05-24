Vagner Love Flamengo'ya transfer oluyor

Devre arasında Cenk Tosun'un yerine transfer edilen ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Vagner Love Beşiktaş'tan ayrılıyor.

Tecrübeli golcünün, Brezilya Serie A takımlarından Flamengo'yla el sıkıştığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Flamengo, 33 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'la görüşmelere başladı. Brezilya ekibinin Beşiktaş'a transfer için ne kadar bonservis önerdiğinin bilgisi ise verilmedi.

BEŞİKTAŞ'TA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Cenk Tosun'un ayrılmasından sonra, 2016/2017 sezonunun gol kralı olarak Beşiktaş'a gelen Vagne Love, beklentilerin altında bir performans sergilemiş, hatta birçok maçta ilk 11'e dahi girememişti.

Love, Süper Lig'de Siyah Beyazlı formayla 3 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı da 1 gol kaydetmişti.

Brezilya Serie A'da ilk 6 hafta sona ererken, Flamengo 11 puanla Atletico Mineiro'nun ardından 2. sırada bulunuyor.