Vagner Love Galatasaray maçında yok

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray-Alanyaspor maçı öncesinde Brezilyalı yıldız Vagner Love'dan kötü haber geldi.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının yıldızı Vagner Love, mücadelenin 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Brezilyalı yıldızdan bugün ise kötü haber geldi. Üst arka adelesinde yırtık tespit edilen Love'ın yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ve 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

TAKIMINI TAŞIYOR

Vagner Love, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olmuş ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Brezilyalı yıldız, bu sezon da çıktığı maçlarda 9 gol atarak takımının gol yükünü çekmeye devam ediyor.