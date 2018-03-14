Vagner Love: Gol atmak zorundayım

Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 3-1 yenilip Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçta takımının tek golünü kaydeden Vagner Love, mücadelenin ardından konuştu.

''İYİ OYNADIK AMA İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK''

Almanya'da alınan 5-0'lık yenilginin turu bitirdiğini söyleyen Love, ''İlk maçtaki farklı skor bugüne ümitlerimizi taşımaya izin vermedi ama bugün iyi bir maç oynayıp, mücadele etmek istiyorduk. İyi oynamamıza, mücadele etmemize rağmen istediğimiz sonucu alamadık.'' dedi.

''UMARIM GOLLERİME DEVAM EDERİM''

Gollerine devam etmek istediğini söyleyen tecrübeli forvet, ''Sahada oynadığım mevki itibariyle gol atmak zorundayım. Gol attığım için mutluyum. Umarım bundan sonra lig ve kupada atmaya devam ederim.'' sözlerini kullandı.