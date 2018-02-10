Vagner Love: Gol dansı için elimden geleni yaptım

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Vagner Love, iki gol attığı Kardemir Karabükspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Yıldız futbolcu, golden sonraki sevincinin de nedenini açıkladı.
"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"
İşte golcü oyuncu Vagner Love'ın maç sonundaki sözleri:
"İki gol ile beraber takıma 3 puan kazanma yolunda yardımcı olduğum için çok mutluyum. 3 puan aldık, çok çalıştık.
Kulübümüzün marketing kısmının ürettiği bir dans, Jim Carrey'nin dansıydı. Bilmiyorum iyi yapabildim mi ama elimden geldiğince çalıştım.''