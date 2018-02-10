Vagner Love: Gol dansı için elimden geleni yaptım

Çalımbay: Bu oyunun karşılığı bu olmamalıydı

Takımı gençleştirmek için çalışmalara başlayan Aykut Kocaman, Gentli Peter Olayinka, Glasgow Rangerslı Alfredo Morelos ve Kızılyıldızlı Milan Pavkov'un alınmasını istedi.

116.9 milyon TL zarar ettiğini açıklayan Galatasaray Kulübü, kayyum tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bu sezon ligde sadece 8 gol atabilen Ronaldo, artık yaşlandığını ve 20 yaşındaki becerilerine sahip olmadığını söyledi.

Şu ana kadar gelen erteleme taleplerinin hepsini geri çeviren TFF'nin, Fikret Orman'ın önerisine de aynı şekilde cevap vermesi bekleniyor.

Göztepe, nefesleri kesen maçta Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı. İlk kez rakip fileleri havalandıran Demba Ba, gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

1 Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim Everton'da henüz golle tanışamayan ve ilk 11'deki yerini kaybeden Cenk Tosun, uyum sorununu atlattıktan sonra kendisini göstereceğini söyledi.

2 Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a evlenme teklifi Bir dargın bir barışık Arda Turan - Aslıhan Doğan çifti evleniyor.

3 Van Persie'nin Feyenoord'daki ilk golü Fenerbahçe'den ayrılarak eski takımı Feyenoord'un yolunu tutan Van Persie, Groningen maçında harika bir gole imza attı.

4 Demirören'den Caner ve Emre yorumu Küfürden ceza verilmesi hakkında konuşan Yıldırım Demirören, "Caner’in küfrünü hakem görmemişti. Emre meselesinde olay hakemin alanındaydı" dedi.

5 Fatih Arda İpçioğlu tarihe geçti Türkiye'yi Kış Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez temsil eden Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Güney Kore'de açılışı yapan kayakçı oldu.

6 Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandıran Beşiktaş, 1 aylık süreçte oldukça zorlu maçlara çıkacak.

7 Beto, Trabzonspor'a geçit vermedi Trabzonspor'un Göztepe'yle 0-0 berabere kaldığı maça yaptığı 9 kurtarışla damga vuran Beto, bordo-mavili futbolcular tarafından mücadele sonunda tebrik edildi.

8 Ligin en fazla isabetli orta açan sağ beki Sabri Sezon başında G.Saray'dan ayrılarak Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, Mariano, Gökhan Gönül ve Caiçara gibi isimlerin olduğu ligde en fazla isabetli orta açan sağ bek oldu.

9 Diyarbakırspor için yapılan stat Amed'a kaldı Diyarbakırspor için yapımına başlanan 33 bin kapasiteli stat hizmete açılma aşamasına geldi. Ancak bu süreçte Diyarbakır ekibi 2. Amatör Küme’ye kadar düştü.