Vagner Love: Gol hedefi koymam

Vagner Love, siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldiği imza günü öncesinde açıklamalarda bulundu.

"KAZANAN BEŞİKTAŞ OLACAK"

"Rekabet Beşiktaş'ın lehine olacaktır. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmak için çalışacaktır. Takımımıza yardımcı olmak bireysel anlamda kendimize yardımcı olmaktır. Ben de oynasam, Negredo da, Larin de oynasa gol atmayı biliyoruz. İyi bir rekabetin ardından kazanan Beşiktaş olacak" dedi.

"SAHA DIŞINDA DA BİRBİRİMİZİ İYİ ANLIYORUZ"

"Ricardo Quaresma büyük bir futbolcu. Beni burada çok iyi karşıladı. Saha dışında birbirimizi iyi anlıyoruz, aynı dili konuşuyoruz. Saha dışı ilişkilerimiz saha içi ilişkilerimize mutlaka yardımcı olacaktır."

"GOL ATMAK BENİM İŞİM"

"Gol atmak benim işim. Arkadaşlarıma yardım etme şeklim gol atmakla oluyor. Bugüne kadar oynadığım takımlarda gol hedefi koymadım. Gol attığım sürece arkadaşlarıma, takımıma yardımcı olurum."