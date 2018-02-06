Vagner Love ilk kez ilk 11'de başladı

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Vagner Love, ilk kez 11'de sahaya çıkarken, lisansı çıkarılan Larin de 21 kişilik maç kadrosunda kendine yer buldu.
Bursaspor maçında cezası nedeniyle oynayamayan Babel'i de ilk 11'de sahaya süren Güneş, kalede de değişikliğe giderek Fabricio'nun yerine Tolga Zengin ile maça başladı.
VAGNER LOVE İLK 11'DE BAŞLADI
Bursaspor maçına 11'de başlayan Gökhan Gönül, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Negredo, Talisca, bu maçta siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde yer aldı.
Beşiktaş karşılaşmaya, Tolga Zengin, Vida, Pepe, Medel, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Lens, Babel, Mustafa Pektemek, Vagner Love, 11'iyle çıktı.