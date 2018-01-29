Vagner Love isminin hikayesini anlattı

Beşiktaş, Cenk Tosun'dan sonra Larin ve Vagner Love'ı alarak forvet bölgesine takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'dan alınan Vagner Love'ı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vagner Love da birçok Brezilyalı gibi gerçek ismi yerine lakabını kullanıyor. Gerçek adı Vagner Silva de Souza, bildiğimiz ismiyle ise Vagner Love. Brezilyalı golcü geçmişte Love lakabının kendisine nasıl takıldığını anlattı.

TAKIM ARKADAŞLARI LOVE LAKABI TAKTI

Vagner Love kız arkadaşıyla kampta yakalandığını anlatarak, "7 sene kadar önce... Gençken tabii kanımız kaynıyor. Bir gün rahat durmadım ve takım kampına kız arkadaşımla geldim. Gizli gizli odaya çıktık ve sonra hoca bizi yakaladı. Takım arkadaşlarım da bana 'love (aşk)' demeye başladı ve bu lakap üzerimde kaldı." şeklinde konuştu.