Vagner Love, Partizan maçı kadrosuna alonmadı

3Nice Belhanda'ya talip oldu
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Galatasaray'da forma giyen eski oyuncusu Younes Belhanda'yı kiralamak için sarı-kırmızılı takımın kapısını çaldı.
4Trabzonspor ve G.Saray'da sakatların son durumu
Süper Lig'de 4. haftanın en kritik maçı Trabzonspor ile G.Saray arasında oynanacak. Sarı-kırmızılılarda Rodrigues'in durumu belirsizliğini korurken, ev sahibi ekibe Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi.
10Trabzonspor ve G.Saray'da sakatların son durumu
Süper Lig'de 4. haftanın en kritik maçı Trabzonspor ile G.Saray arasında oynanacak. Sarı-kırmızılılarda Rodrigues'in durumu belirsizliğini korurken, ev sahibi ekibe Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi.