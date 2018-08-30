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Vagner Love, Partizan maçı kadrosuna alonmadı

Beşiktaş'ta transfer görüşmesi için izin isteyen Vagner Love, Partizan maçı kadrosuna alınmadı.

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Vagner Love, Partizan maçı kadrosunda yok

Beşiktaş'ta transfer görüşmesi için izin isteyen Vagner Love, Partizan maçı kadrosuna alınmadı.

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