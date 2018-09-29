Vagner Love: Sahada kalmak istiyorum

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u yendiği maçın ardından Vagner Love açıklamalarda bulundu.

Kayserispor ağlarına bir de gol atan Vagner Love, her zaman oynamak istediğinin de mesajını verdi.

Golcü oyuncu gol attığı için mutlu olduğunu söylerken ''Çok mutluyum. Hem gol attığım hem de 3 puan almamızda payım olduğu için. Her zaman kendimizi hazır tutmalıyız. Bugün de şans geldi. Allah'ım da bana yardımcı oldu golde. Çok mutluyum'' dedi.

Şenol Güneş'e de bir mesaj gönderen ''Her zaman sahada kalmak istiyorum, takımın bir parçası olarak. Takıma yardımcı olmak istiyorum ama tabii ki hocanın tercihi. Şans gelirse elimden geleni yapacağım'' ifadelerini kullandı.