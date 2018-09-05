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Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada eşiyle birlikte Yunanistan'ın Mykonos adasına tatile gitti.

Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor
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Transfer döneminde önce Brezilya ekipleriyle ardından Galatasaray'la görüşen Love, siyah-beyazlı ekipte kaldı. 

Beşiktaş'ta yıllık 1 milyon 850 bin euro kazanan Brezilyalı futbolcu, yaz transfer döneminde siyah-beyazlılarda kazandığı parayı verecek takım bulamayınca elde kaldı. 

LOVE VE EŞİ MYKONOS'TA

Ligin ilk haftasında oynanan Akhisarspor maçında 27 dakika sahada kalan Love, sonraki 3 maçta da forma giymedi. 

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada tecrübeli golcü eşiyle birlikte Yunanistan'a tatile gitti. Mykonos'ta tatilin keyfini çıkaran Love ve eşi, sosyal medyaya sık sık fotoğraf atıyor.

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