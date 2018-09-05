Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

Transfer döneminde önce Brezilya ekipleriyle ardından Galatasaray'la görüşen Love, siyah-beyazlı ekipte kaldı.
Beşiktaş'ta yıllık 1 milyon 850 bin euro kazanan Brezilyalı futbolcu, yaz transfer döneminde siyah-beyazlılarda kazandığı parayı verecek takım bulamayınca elde kaldı.
LOVE VE EŞİ MYKONOS'TA
Ligin ilk haftasında oynanan Akhisarspor maçında 27 dakika sahada kalan Love, sonraki 3 maçta da forma giymedi.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada tecrübeli golcü eşiyle birlikte Yunanistan'a tatile gitti. Mykonos'ta tatilin keyfini çıkaran Love ve eşi, sosyal medyaya sık sık fotoğraf atıyor.