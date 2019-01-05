Vagner Love ve Gökhan Töre'nin keyfi yerinde

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısı için Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği futbolculardan Vagner Love ve Gökhan Töre'nin ise keyfi yerinde.
KEYFİLER YERİNDE
Teknik heyetin ve taraftarın bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamayan iki fubolcu, kadroda istenmemelerinden şikayetçi değil.
Takım arkadaşları sezonun ikinci yarısına birlikte hazırlanırken Love ve Töre ise A2 takımının idmanına katıldı.
Kadro dışı futbolcular, idman sonrasında genç futbolcularla galibiyet pozu verdi.