Vagner Love'a Fikret Orman engeli

Transfer döneminin son gününde Galatasaray'la Beşiktaş arasında Vagner Love'ın transferi için kıyasıya bir pazarlık yaşandı.

Taraftarın yıllık alacağından kurtulmak için, "Bedava bile gönderilebilir" dediği Love için siyah-beyazlılar 1.5 milyon euro isteyince transfer gerçekleşmedi. Siyah-beyazlı ekibin Burak Yılmaz'la anlaşamaması da Love'ın takımda kalmasında etkili oldu.

"NEDEN BEDAVA VERELİM?"

Love'ı bedelsiz bırakmayacaklarını ifade eden Fikret Orman, "Vagner Love'u para verip aldık. Neden bedava verelim? Burak Yılmaz transferi de bize çok maliyetli olacaktı. Forvet sıkıntımız yok. Bu saatten sonra camiaya düşen görev kadromuzdaki oyunculara destek vermektir. Biz bu çocuklarla ve bu teknik heyetle şampiyon olacağız. Kadro açısından bir sıkıntımız olursa devre arasında gereken takviyeyi yaparız" ifadelerini kullandı.