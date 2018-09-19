Vagner Love'a teklif var

Beşiktaş, transfer döneminin sona ermesine rağmen hareketli günler yaşıyor.

Son olarak Alvaro Negredo'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a gönderen Beşiktaş'ın bir golcüsüne daha talip çıktı.

BAE'DEN İLGİLENEN VAR

Transfer döneminde birçok kulüple temas halinde bulunan ancak takımda kalan Vagner Love'a da Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinin ilgisi var.

İlk etapta Negredo sonrası Ocak ayına kadar 11'deki forvet bölgesini Love'a emanet etmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, menajerler aracılığıyla iletilen tekliflerin ardından fikrini değiştirebilir.

BEKLENİLENİ VEREMEDİ

Beşiktaş'a geçen sezonun ara transfer döneminde 3 milyon euro karşılığında Alanyaspor'dan transfer edilen Love, çıktığı 10 Süper Lig maçında 3 gol atması sebebiyle bekleneni verememişti.

Bu sezon sadece 4 karşılaşmada görev alıp 1 gollük performans ortaya koyan 34 yaşındaki futbolcu, tutuk görüntüsünü sürdürmesi sebebiyle gönderilebilir.