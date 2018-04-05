Vagner Love'ın lifi koptu, Göztepe maçında yok

Siyah-beyazlı ekibin başkanı Fikret Orman, sponsorluk sözleşmesi sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Orman, "Vagner Love'ın lifi koptu, bu hafta Göztepe maçında oynayamayacak" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

5 maçlık cezası devam eden Quaresma'nın ardından Atiba, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan da sarı kart görerek Göztepe maçı öncesi cezalı duruma düşmüştü. Bu ekiklere dün Gökhan Gönül'ün de eklenmesinin ardından siyah-beyazlı ekibe bir kötü haber de Vagner Love'dan geldi.

Fikret Orman, Love'ın lifinin koptuğunu ve Göztepe'ye karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.