Vagner Love'ın menajeri: Flamengo ile görüşebiliriz

Beşiktaş'ın teklif gelmesi halinde elden çıkartmaya sıcak baktığı iddia edilen Brezilyalı forvet Vagner Love için Brezilya'dan flaş bir haber ortaya atıldı.

Brezilya basınına konuşan Vagner Love'ın menajeri Evandro Ferreira, ''Beşiktaş'ın maddi sıkıntıları nedeniyle Vagner Love, kulübü bırakabilir. Boşa düştüğümüz anda ise Flamengo ile konuşabiliriz.'' sözlerini kullandı.

2020 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki forvet ile Brezilya'dan Flamengo, Corinthians ve Santos kulüpleri ciddi şekilde ilgileniyordu.

''GÖRÜŞME YAPILMADI''

Geçtiğimiz günlerde ise yine Brezilya'dan ortaya atılan iddiada spor yorumcusu Benjamin Back, ''Vagner Love ile konuştum. Şu anda herhangi bir teklif almadığını, görüşme yapılmadığını söyledi.'' şeklinde konuşmuştu.

Love, bu sezon Beşiktaş ile 16 maça çıkarken 7 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu bazı maçlarda ise taraftarın protestosuna maruz kalmıştı.