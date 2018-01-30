Vagner Love'un ilk sözleri: Şampiyon olacağız

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Vagner Love, üst üste üçünzü kez mutlu sona ulaşacaklarını söyledi.

"GOLLERİMLE KATKI SAĞLAYACAĞIM"

Beşiktaş'ın 2.5 yıllık anlaşma sağladığı Brezilyalı golcü, "Kariyerimin son yıllarında yeniden şampiyonluk yaşamak ve bir kez daha Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum. Beşiktaş’la anlaştığım için çok mutluyum. Eminim ki gollerimle şampiyonluğa katkım olacak. Arkadaşlarımla beraber Beşiktaş’a üst üste üçüncü şampiyonluğu yaşatacağımıza inanıyorum" diye konuştuğu öğrenildi.