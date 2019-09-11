Vahdettin Engin Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Fenerbahçe taraftarı Prof. Dr. Vahdettin Engin'in, Galatasaray Lisesi'ne müdür olarak atanmasına Galatasaray Kulübü tepki göstermiş ve "Kurucumuz olmasından onur ve gurur duyduğumuz, bununla her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır" şeklinde bir açıklama yayınlamıştı.

GERİ ADIM ATTI

İlk olarak "Galatasaray Liseli olmak başka Galatasaray taraftarı olmak başka" diyen Engin, gelen tepkiler üzerine geri adım attı ve Fenerbahçe kongre üyeliğinden istifa etti.

"FENERBAHÇE ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray Lisesi Müdürü’yle ilgili polemiğin spor sayfalarında olmasını doğru bulmuyoruz. Bu atamayı önerenler, inceleyip atayanlar ve bu atamayı yapanlar, bu durumun polemik olacağını bilerek yapmışlardır. Bu tür ayrıştırmalara gelmeden birlikte ve güçlü durmamız lazım. Şu anda lisede misafir olarak bulunuyoruz. İlgili, ilgisiz herkesin demeç vermesi, ‘Geldikleri gibi giderler’ şeklindeki demeçler yanlıştır. Hoş olmayan bir durum olmuştur ama lise müdürümüzün de sadece eğitime konsantre olacağından emin olarak, Fenerbahçe Kulübü Üyeliği’nden istifa etmiştir. Kendisi lisemizin müdürüdür." dedi.

"GALATASARAYLI BİRİNE DEVREDECEK"

Hamamcıoğlu, "Kendisini ziyaret ettik. Polemik oluşmamasına teminen kendisine bir teklif götürdük. Sizin göreviniz sadece ve sadece Galatasaray Lisesi’ni temsil etmektir. Bu konuda bu kadar polemik konusu oldu. Spor sayfalarına konu oldu. Doğal üyesi olduğu Galatasaray Spor Kulübü’ne ve Divan Kurulu’na bir dilekçeyle müracaat edecek. Özel durumu ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle, tüzüğün kendisine verdiği temsil görevini kendi idari kadrosunda Galatasaraylı olan birisine devredecek. Bizim önerimiz bu polemiğin sonlanmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı tayine müdahale etme şansımız yoktur. Dolayısıyla bu konunun çözümü bu şekilde olacaktır"ifadelerini kullandı.