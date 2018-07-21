Vahid Amiri Trabzonspor'da

Uzun süredir transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.
İran'ın Persepolis takımında oynayan ve İran Milli Takımı'yla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da boy gösteren 30 yaşındaki Amiri, İran dışına ilk kez çıkacak. Menajeri Deniz Türker ile de ilk pozunu verdi
Öte yandan Trabzonspor Kulübü, İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin transferini KAP'a bildirdi.
2 GOL 8 ASİST
Amiri, geçtiğimiz sezon İran Ligi ekiplerinden Persopolis takımıyla çıktığı 37 karşılaşmada 2 gol 8 asistlik performans sergilemişti.