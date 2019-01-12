Vainqueur, Antalyaspor'dan Monaco'ya kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen William Vainqueur, sağlık kontrollerinden geçememesine rağmen Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'ya transferini tamamladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ AMA ALINDI

Buna göre Vainqueur, sezon sonuna kadar Monaco forması giyecek. Fransız ekibinden yapılan açıklamaya göre oyuncunun baldırındaki sakatlık sebebi ile hemen oynayamayacağının altı çizilirken, Vainqueur'ün transfer için yüksek motivasyona sahip olmasının kararın değiştirilmesine neden olduğu belirtildi.

30 yaşındaki Fransız orta saha Antalyaspor'a transfer olduğu Eylül 2017'den bu yana takımla 29 maça çıktı.