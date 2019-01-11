Vainqueur sağlık kontrolünden geçemedi

Antalyaspor geçtiğimiz günlerde orta saha oyuncusu William Vainqueur'in sezon sonuna kadar Monaco'ya kiralık olarak verildiği duyurmuştu ancak Fransız ekibi bugünkü açıklamasıyla transferin iptal olduğunu açıkladı.

İşte Monaco'dan yapılan açıklama;

"William Vainqueur, yapılan sağlık taramasında istenilen şartları yerine getiremedi ve sol adale sakatlığı nedeniyle sahalara kısa sürede dönemeyeceği anlaşıldı."

Antalyaspor transferi; William Vainqueur ise sezon sonuna kadar Fransa'nın AC Monaco takımına bir bedel karşılığında kiralanmıştır.

Kulübümüzle 2020 yılı Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunan Vainqueur'e de ligin ikinci yarısında yeni takımında başarılar dileriz.' sözleriyle açıklamıştı.

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