VakıfBank dünya şampiyonu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas ile karşı karşıya geldi.

HİÇ SET VERMEDİK

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, rakibini 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu.

EN ÇOK KAZANAN TÜRK TAKIMI

Son altı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı olmayı başardı.

Bu şampiyonlukla VakıfBank, "Türkiye'nin uluslararası alanda en başarılı takımı" unvanını da perçinledi.