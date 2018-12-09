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VakıfBank dünya şampiyonu

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenen VakıfBank şampiyonluğa ulaştı. Temsilcimiz üst üste 2. toplamda ise 3. kez bu başarıyı elde etmiş oldu.

VakıfBank dünya şampiyonu
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas ile karşı karşıya geldi.

HİÇ SET VERMEDİK

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, rakibini 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu.

EN ÇOK KAZANAN TÜRK TAKIMI

Son altı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı olmayı başardı.

Bu şampiyonlukla VakıfBank, "Türkiye'nin uluslararası alanda en başarılı takımı" unvanını da perçinledi.

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